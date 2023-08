‘Er wordt vaak negatief geschreven over supporters, maar dit moet ook genoemd worden’

Supporters worden de afgelopen jaren niet altijd even positief in het nieuws gebracht. De supporters van De Graafschap en FC Emmen gaven afgelopen weekend het goede voorbeeld. De Superboeren uit Doetinchem ontvingen de Emmenaren in hun eigen supportershome voor een biertje voorafgaand aan het treffen met de twee clubs. Een mooi beeld, dat in de tijden van gestaakte wedstrijden en supportersgeweld een verfrissend beeld geeft over fans in Nederland. In de FCUpdate Podcast bespraken host Stan Timmerman en redacteur Bob van Dijk de actie van Almere City-fans in de Kuip, daarna kwam de actie van de twee KKD-clubs aan bod.

Toen wij met de auto aankwamen werden we gelijk door een paar De Graafschap supp geholpen waar wij de auto konden parkeren. Samen richting stadion en wat praatjes maken met elkaar. Zeer gastvrij ontvangen en natijd richting de auto felicitaties krijgen. Mooi dat het zo kan! — Ronald Venema (@RonaldVenema5) August 26, 2023