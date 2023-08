FC Emmen probeert zedendelict met 14-jarig meisje te verwijderen van Wikipedia: 'Dit had nooit mogen gebeuren'

FC Emmen heeft zich versterkt met Desley Ubbink en dat heeft er ongetwijfeld toe geleid dat de nodige fans zijn naam hebben gegoogeld. De communicatieafdeling van FC Emmen had liever niet dat nieuwsgierige fans lazen over een zedenfeit waar Ubbink in 2015 voor werd veroordeeld.

Op de Wikipedia-pagina van de aanvallende middenvelder was te lezen dat Ubbink in oktober 2015 werd veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur wegens seks met een veertienjarig meisje. Zelf was Ubbink 20 jaar toen hij in 2013 seks had met het meisje.

Volgens de rechtbank was de seks 'ogenschijnlijk vrijwillig', maar overschreed Ubbink wel een 'sociaal-ethische norm', zo tekende BN DeStem destijds op. Het meisje zelf zei in een slachtofferverklaring dat ze bang was van Ubbink en dat de seks haar werd opgedrongen.

Iemand die werkzaam is op de communicatieafdeling van FC Emmen, paste de Wikipedia-pagina aan, zo viel journalist Wouter Holsappel van OOG TV op. "Iemand heeft vanochtend geprobeerd deze passage van de Wikipedia-pagina van de nieuwe aanwinst van FC Emmen proberen te halen. Misschien had ie dat even anoniem moeten doen", schrijft hij op X, het voormalige Twitter. Het is immers te lezen dat de aanpassing is gedaan door een account met dezelfde naam als een communicatiemedewerker van FC Emmen.

Journalist Niels Dijkhuizen van RTV Drenthe reageert ook op de kwestie. "Natuurlijk wilde de club (of een medewerker binnen de club) gezeur voorkomen door de Wikipedia-pagina van Ubbink aan te passen, maar pakt het nu averechts uit. Als je hem haalt moet je juist open zijn en het op je af laten komen én vooral je verhaal klaar hebben." Dijkhuizen spreekt van een 'uiterst naïeve' actie en denkt dat het gaat om een eenmansactie, niet om een vooropgezet plan.

FC Emmen-directeur Rinse Bleeker zegt tegen het Dagblad van het Noorden dat de club later mogelijk met een statement komt over de kwestie rond Ubbink. Wat betreft de aanpassing op Wikipedia zegt hij: ",Dat was een ondoordachte actie. Daar heb ik hem direct op aangesproken en dat is nu uitgesproken. Hij heeft zonder kwalijke bijbedoelingen gehandeld. Het is niet goed geweest, het had niet mogen gebeuren, maar daar staat nu een punt achter."