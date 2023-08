FC Emmen komt met officiële reactie na commotie over verleden van Desley Ubbink

FC Emmen is met een reactie gekomen op de ophef die ontstond na de komst van Desley Ubbink. Het verleden van de aanwinst kwam onder een vergrootglas te liggen, doordat een medewerker van Emmen een zedendelict verwijderde van de Wikipedia-pagina van Ubbink.

De directie van de club heeft gesproken met Ubbink, zo meldt de club. "Desley heeft daarbij aangegeven graag duidelijkheid te scheppen. Toen hij nog in Nederland woonde heeft hij in het uitgaansleven een meisje leren kennen en een aantal keer met haar afgesproken, dit gebeurde van beide kanten vrijwillig. Na zijn vertrek naar Kazachstan is er aangifte gedaan en heeft hij vervolgens een werkstraf gekregen voor het feit dat het desbetreffende meisje minderjarig was, dat blijft natuurlijk strafbaar en die straf heeft hij geaccepteerd."

"Desley was jong en naïef en heeft spijt van wat er gebeurd is. We zijn inmiddels tien jaar verder en hij deelt zijn leven met zijn vriendin en hun dochtertje. Wij vinden dat Desley een kans bij ons verdient en ons kan versterken. Desley is blij en gemotiveerd om bij FC Emmen aan de slag te gaan!”, zo stelt de club tot slot.

Op de Wikipedia-pagina van de aanvallende middenvelder is inmiddels weer te lezen dat Ubbink in oktober 2015 werd veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur wegens seks met een veertienjarig meisje. Zelf was Ubbink 20 jaar toen hij in 2013 seks had met het meisje.

Volgens de rechtbank was de seks 'ogenschijnlijk vrijwillig', maar overschreed Ubbink wel een 'sociaal-ethische norm', zo tekende BN DeStem destijds op. Het meisje zelf zei in een slachtofferverklaring dat ze bang was van Ubbink en dat de seks haar werd opgedrongen.