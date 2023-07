Richairo Zivkovic op weg naar kleinste land van Zuidoost-Azië

Richairo Zivkovic is komend seizoen niet meer op de Nederlandse velden te bewonderen. De 26-jarige aanvaller staat na zijn vertrek bij FC Emmen voor een avontuur in Singapore.

Volgens journalist Niels Dijkhuizen van RTV Drenthe vervolgt Zivkovic 'naar alle waarschijnlijkheid' zijn loopbaan bij Lion City Sailors. Daar gaat hij samenwerken met Aleksandar Rankovic, sinds kort de hoofdtrainer van de club is.

Zivkovic keerde een jaar geleden bij FC Emmen terug in Nederland. In 32 competitiewedstrijden was hij goed voor zeven doelpunten. Dat was niet genoeg om de club uit Drenthe voor de Eredivisie te behouden.

Lion City Sailors wordt alweer de elfde club van Zivkovic, die zijn carrière begon bij FC Groningen en daarna uitkwam voor Ajax, Willem II (huur), FC Utrecht (huur), KV Oostende, Changchun Yatai, Sheffield United (huur), Guangzhou R&F (huur), Rode Ster Belgrado en Emmen.