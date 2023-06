Comeback van Emmen blijft uit: Almere City promoveert voor het eerst naar de Eredivisie

Almere City is zondagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis gepromoveerd naar de Eredivisie. De formatie van trainer Alex Pastoor was na de zege in eigen huis ook in Drenthe te sterk voor FC Emmen (1-2). Rajiv van La Parra en Jorrit Smeets schoten de Almeerders in de tweede helft op voorsprong, waarna de thuisploeg via Jari Vlak nog iets terugdeed. Voor vertrekkend FC Emmen-trainer is het een pijnlijke einde geworden van zijn periode bij de Drentse club.



Na de 2-0 overwinning in eigen huis had Almere City de beste papieren voor het laatste Eredivisie-ticket. Om de achterstand goed te maken, had tegenstander FC Emmen in de beginfase een stormloop op het doel van Nordin Bakker afgekondigd. Nadat de rook van de pyro’s was opgetrokken, bleek de aangekondigde storm slechts een sterke bries. De thuisploeg had het leeuwendeel van het balbezit en oefende via de rechterflank de nodige dreiging uit, maar de grootste kans was een ongeleid projectiel van de voet van Ahmed El Messaoudi. Almere was ondertussen geen schim van de ploeg van dinsdag: ballen werden constant ingeleverd en meermaals werden er lompe overtredingen begaan. Zolang Emmen echter geen vuist kon maken, was er weinig aan de hand voor de ploeg uit Flevoland.

Artikel gaat verder onder video

Naarmate de eerste helft vorderde kroop de ploeg van Alex Pastoor iets meer uit haar schulp, maar door matige passing kwam Almere nauwelijks verder dan het middenveld. Emmen was beduidend dichterbij een doelpunt. Vanaf een meter of vijfentwintig haalde Jeremy Antonisse snoeihard uit, waarna hij zijn poging op de paal uiteen zag spatten. Het elftal van Dick Lukkien probeerde daar in de slotfase van de eerste helft op voort te bouwen, maar een slotoffensief kwam nooit echt van de grond. Na de hervatting kwamen er wel aanvallen op gang: met schoten van Anthony Limbombe (Almere City) en Jari Vlak (FC Emmen) gebeurde er in de eerste vijf minuten meer dan in de gehele eerste helft.

Kort daarna viel ook het eerste doelpunt. Invaller Thomas Poll stuurde Limbombe met een lange bal goed weg, waarna Van la Parra zijn afgemeten voorzet overtuigend binnenschoot. Toen Jorrit Smeets even later een afgeweerde vrije trap van Limbombe in de verre hoek schoof en daarmee de voorsprong verdubbelde, leek het lot van FC Emmen bezegeld. De ploeg van Dick Lukkien liet de kop echter niet hangen: de Drentse strijdlust nam juist toe. Een snel antwoord van Vlak was het gevolg. De 24-jarige middenvelder schoot in een onbewaakt doel raak, nadat Bakker een goede poging van Ole Romeny had gepareerd.

Emmen leek eindelijk te beseffen dat het een belangrijke wedstrijd speelde en gooide met een meer opportunistische spelopvatting alles in de strijd. De vorige play-offsfinale tussen ADO en Excelsior had immers laten zien dat een achterstand van drie doelpunten niet onoverkomelijk is. Door een gebrek aan doelgerichtheid leek een ultieme comeback voor de Eredivisie-ploeg echter erg lastig. Romeny was na driekwart wedstrijd dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot ging net voorlangs. Met een penalty leek de 22-jarige vleugelspeler nog wel voor een spannende slotfase te kunnen zorgen, maar na ingrijpen van de VAR werd de strafschop ingetrokken. Almere bleef in de acht minuten extra tijd eenvoudig overeind, waardoor de club voor het eerst in zijn historie naar de Eredivisie promoveert.

Man of the match: Rajiv van la Parra

*: Speler moet minimaal 20 minuten hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor een beoordeling.