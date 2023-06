Bilate steekt op sociale media op ludieke wijze de draak met oud-teamgenoot

Jeredy Hilterman speelt zondagavond met Almere City de finale van de play-offs tegen FC Emmen, de club waar de spits vorig seizoen nog onder contract stond, De spits kwam destijds in opspraak wegens het kampioensfeestje van de Drentenaren. Zijn oud-teamgenoot Mario Bilate blikte zondagavond met een komische tweet terug op dat moment.

'Wie zich vandaag gaat verzekeren van promotie/handhaving weet één ding zeker: Hilterman is aanwezig op het feestje', schreef de aanvaller, die dit seizoen uitkwam voor ADO Den Haag, bij aanvang van de wedstrijd op twitter. Daarmee doelt de ervaren spits op de uitspraken van Hilterman tijdens het kampioensfeest van FC Emmen. De spits vierde feest aan De Oude Meerdijk, terwijl hij verhuurd was aan NAC Breda.

De clubleiding van NAC Breda was absoluut niet blij met de uitlatingen van de spits op dat feest, die de microfoon tijdens de huldiging vastpakte en losging: "Waar gaan wij naartoe!?", schreeuwde Hilterman hard in de microfoon, waarna de supporters van FC Emmen vervolgens Eredivisie riepen. Vervolgens ging hij nog even verder: "En waar gaat Hilterman naartoe!?", vroeg de speler aan de uitzinnige FC Emmen-supporters. 'FC Emmen!', was het duidelijke antwoord.



Het was voor NAC reden genoeg om de 24-jarige geboren Haarlemmer uit de selectie te zetten, wat Bilate mee heeft gemaakt. De aanvaller was in die tijd namelijk een van de concurrenten van Hilterman bij de Bredase formatie. Alle twee de aanvallers hebben Breda inmiddels verlaten, maar Hilterman op minder leuke wijze.