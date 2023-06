Richairo Zivkovic heeft FC Emmen met een schitterende goal weer een stap dichterbij Eredivisie-handhaving geholpen. In de playoffs-return tegen NAC Breda brak de spits na ruim een uur voetbal de ban. Een heerlijke knal vanuit de moeilijke hoek was keeper Roy Kortsmit te machtig. Omdat Emmen in het heenduel met 1-2 had gewonnen, leidt de ploeg van Dick Lukkien nu met 3-1 tegen de Brabanders.

Een geweldige knal van Richairo Živković snoeihard in de kruising! 🚀#emmnac — ESPN NL (@ESPNnl) June 3, 2023