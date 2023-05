Jans gelinkt aan Emmen: 'Club zegt dat er oriënterende gesprekken zijn gevoerd'

Ron Jans vertrekt na dit seizoen als hoofdtrainer van FC Twente en lijkt de voetballerij dan ook de rug toe te gaan keren en te gaan genieten van zijn vrije tijd. De 64-jarige trainer kiest er ondanks succesvolle jaren in Enschede niet voor niets voor om te stoppen, maar toch wordt de coach aan een andere club gelinkt. FC Emmen zou namelijk een oriënterende gesprekken hebben gevoerd met Jans.

Dat wordt besproken in de Podcast Radio Meerdijk, die volledig in het teken staat van FC Emmen. Daarin wordt door clubwatcher Jonathan Ploeg wel direct aangegeven dat Ron Jans de geruchten ontkracht: "Jans ontkende dat hij met FC Emmen in gesprek is geweest over een functie. Hij zou dus niet in de running zijn om Lukkien op te volgen", zegt Ploeg. "Hij wil na dit seizoen een paar maanden vrij zijn om tijd door te brengen met zijn familie, op vakantie te gaan en een boek te lezen."

Het lijkt dus duidelijk dat Jans niet de opvolger van Lukkien zal worden in Drenthe, maar toch liet de huidige nummer vijftien van de Eredivisie een ander geluid horen. Zelf claimt de club wel in gesprek te zijn geweest met de trainer van Twente: "FC Emmen geeft aan dat er wel oriënterende gesprekken zijn gevoerd met Jans", laat Ploeg weten, die overigens niet denkt dat Jans de nieuwe trainer van de Drentse club gaat worden: "Niets is zo veranderlijk als de voetbalwereld, maar er kan met potlood een streep door de naam van Jans worden gezet, maar houd wel een gummetje bij de hand", besluit hij.

Komend weekend reist Jans in ieder geval wél af naar Emmen en naar De Oude Meerdijk, maar dan voor een ontmoeting met de Drentenaren. Twente is met Sparta volop aan het strijden voor de vijfde plek in de Eredivisie, terwijl Emmen er alles aan doet om zich rechtstreeks te handhaven in de Eredivisie. Allebei de ploegen kunnen de punten maar al te goed gebruiken.