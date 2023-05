Danny Buijs wijst Eredivisie-club af, maar staat wel open voor ADO Den Haag

Danny Buijs gaat niet aan de slag bij FC Emmen. De clubloze trainer heeft de huidige nummer vijftien van de Eredivisie laten weten dat hij het niet ziet zitten om Dick Lukkien op te volgen. ADO Den Haag is wel een optie voor Buijs.

Buijs geeft zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op aandringen van Hans Kraay junior toe dat hij een (oriënterend) gesprek heeft gehad met Emmen. "Ik weet niet of ze mij wilden kiezen, maar ik heb in elk geval aangegeven dat ik het niet ga doen", aldus de veertigjarige Buijs, die sinds zijn ontslag bij KV Mechelen in oktober vorig jaar zonder werkgever zit.

Naast Emmen moet ook ADO Den Haag (waarschijnlijk) op zoek naar een nieuwe trainer, daar Dick Advocaat stopt als trainer. "Ik kan daar op voorhand geen nee tegen zeggen omdat ADO speciaal voor mij is. Ik heb er een paar jaar gespeeld en er een geweldige tijd gehad. Het is een heel bijzondere club. Ook een moeilijke club, is de afgelopen jaren wel gebleken. Ik weet niet wat zij richting het nieuwe jaar gaan doen."

In de winter heeft Buijs naar eigen zeggen een paar 'concrete opties' gehad. "Maar ik heb toen bewust gewacht. Er is interesse uit Nederland en het buitenland geweest. Het heeft mijn voorkeur om in Nederland te blijven. Op dit moment ben ik niet concreet met een club in gesprek."