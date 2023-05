Buijs haalt uit na degradatie FC Groningen: 'Vier zitten daar door vriendjespolitiek'

Danny Buijs denkt dat FC Groningen er goed aan doet om meer voetbalknowhow in de club te krijgen. Vooral in de Raad van Commissarissen zou het volgens hem beter werken als er andere mensen aan het roer komen.

Die oproep doet bij RTV Noord. "Ik denk dat het stichtingsbestuur nu aan zet is, want in de Raad van Commissarissen (RvC) zit niemand met verstand van voetbal. Erik Mulder (voorzitter RvC) heeft waarschijnlijk verstand van andere dingen, maar niet van voetbal. Hoe kan het dat een Paul Matthijs, een Arjen Robben, een Erwin Koeman daar niet zit? Er zijn genoeg Groningers te vinden die zo'n rol kunnen invullen en dan kun je met de RvC beoordelen hoe de directie functioneert", stelt Buijs bij de regionale omroep.

"Daar zit echt een gemis in de organisatie. Er zitten daar vijf mensen. Eén is gekozen en vier zitten daar door hun netwerk en, als ik het zo mag omschrijven, door vriendjespolitiek. Daar zitten mensen in die misschien niets eens dagelijks met de club bezig zijn, maar die moeten wel het hele proces beoordelen en bewaken. Er zit daar te weinig voetbalknowhow, dat moet het stichtingsbestuur eerst gaan analyseren", aldus Buijs, die het jammer vindt dat de grote ambities uiteindelijk helemaal niet ingelost zijn.

"Toen ik wegging, zei ik tegen een aantal mensen die bleven dat ik heel nieuwsgierig was hoe het zou gaan en of het echt zou lukken om top 7 te spelen met heel attractief voetbal en met de spelers die er waren. Ik had graag willen weten wat ze dan anders hadden gedaan om het wel te laten lukken, omdat wij er met een hele staf dag en nacht mee bezig geweest om dat te realiseren", zei Buijs. "Er was weleens kritiek op het spel, dat hebben we allemaal kunnen zien, we zijn niet blind. Dat heeft oorzaken en helaas zijn er dit jaar veel pijnlijke dingen naar boven gekomen."

Volgens de voormalig oefenmeester van FC Groningen is er nog een groot probleem: de samenstelling van de selectie. Die was volgens Buijs overwegend te jong en onervaren. "Die balans in de selectie had veel beter gemoeten de afgelopen jaren als je ambitie hebt om structureel in de top 7 te spelen. Je kunt dan niet het beleid voeren wat je de afgelopen jaren hebt gedaan, want daar heb je nu een dikke prijs voor betaald." Buijs werd nooit gevraagd om als interim-coach terug te keren: als dat tijdig was gebeurd, dan had hij daar wel voor open gestaan.