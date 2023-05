FC Groningen deed poging Van der Ree te lozen en oud-trainer voor zes wedstrijden terug te halen

FC Groningen heeft zes wedstrijden voor het einde van de competitie een poging gedaan om trainer Dennis van der Ree aan de kant te schuiven. Dat heeft RTV Noord-journalist Stefan Bleeker onthuld in podcast De Koffiecorner. Buijs heeft de berichten inmiddels bevestigd.

Buijs was tussen 2018 en 2022 vier jaar trainer in de Euroborg, maar vertrok aan het einde van vorig seizoen. FC Groningen stelde met Frank Wormuth een opvolger aan, maar vanwege de slechte resultaten en een gebrek aan chemie met de staf en de spelersgroep werd de Duitser in november alweer aan de kant geschoven. Zijn assistent Van der Ree nam het over, maar kon niet voorkomen dat de club afgelopen weekend na 23 jaar op het hoogste niveau roemloos degradeerde uit de Eredivisie.

In de podcast De Koffiecorner wordt echter onthuld dat Buijs halverwege april gepolst is om het stokje van Van der Ree over te nemen. Het zou de bedoeling zijn geweest om hem in het duel met RKC Waalwijk, dat op 15 april gespeeld werd, te laten terugkeren op de bank. Buijs had dan nog zes wedstrijden gehad om het gevreesde noodlot te ontlopen en FC Groningen voor de Eredivisie te behouden.

De oefenmeester ging daar echter niet op in. "Als ze me in december of januari hadden gevraagd, dan had ik het waarschijnlijk wel gedaan. Maar richting het einde van het seizoen had het geen nut meer", wordt Buijs geciteerd door RTV Noord. Met Van der Ree op de bank ging het duel in Waalwijk vervolgens met 2-1 verloren. Daarna ging ook het gestaakte thuisduel met NEC in de herkansing verloren, waarna het gelijkspel bij Go Ahead Eagles van afgelopen zondag de definitieve nekslag betekende.

Van der Ree vertrekt aan het einde van het seizoen sowieso bij FC Groningen. De club heeft met Dick Lukkien (FC Emmen) inmiddels een opvolger aangesteld. De voormalig assistent van de club krijgt volgend seizoen de taak om de gevallen Trots van het Noorden zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie te brengen.