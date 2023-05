Danny Buijs baalt van lek bij FC Groningen: 'Niemand heeft hier iets aan'

Danny Buijs baalt ervan dat vanuit FC Groningen gelekt is dat de club hem een maand geleden heeft gepolst voor een tijdelijke terugkeer op de bank. De oefenmeester bedankte echter voor de eer en had niet verwacht dat de toenaderingspoging van zijn voormalige werkgever openbaar zou worden gemaakt.

"Niemand heeft hier iets aan", reageert Buijs tegenover Voetbal International. "Ik niet, want mensen denken dat ik het gelekt heb, terwijl dit niet zo is", vervolgt hij. " Dennis van der Ree niet, die het seizoen afmaakt. En Wouter Gudde niet, met wie ik niet gesproken heb en nog steeds een prima band heb", somt Buijs op.

Buijs ontkent dus stellig dat hijzelf naar buiten heeft gebracht dat de inmiddels gedegradeerde club hem in april heeft gepolst voor een tijdelijke terugkeer. "Inmiddels weet ik dat de informatie, waar slechts een paar mensen vanaf wisten, vanuit de club is gekomen."

De clubloze trainer stapte om meerdere redenen niet tussentijds in toen de club in hoge degradatienood bij hem aanklopte. Zo had hij niet het gevoel met nog zes te spelen wedstrijden het tij te kunnen keren in de Euroborg. Ook het feit dat de club met Dick Lukkien al een trainer voor volgend seizoen heeft aangesteld hielp niet. Bovendien zou Buijs gedurende een tweede dienstverband in Groningen ook niet uitgebreid kunnen praten met andere potentiële werkgevers voor komend seizoen, zo geeft hij aan.