FC Emmen-speler reageert op Wikipedia-rel: 'Door de zure appel heen bijten'

Desley Ubbink (30) tekende afgelopen zomer een contract bij FC Emmen en belandde vervolgens in een rel. In het verleden is hij veroordeeld voor een zedenfeit, vanwege seks met een minderjarig meisje. Iemand die werkzaam is op de communicatieafdeling van FC Emmen, paste de Wikipedia-pagina aan en dat kwam naar buiten: een rel was geboren. Voor het eerst reageerde de hoofdrolspeler zelf op de ontwikkelingen.

“De commotie heeft mij wel een beetje verbaasd, ja”, vertelde de voetballer van FC Emmen bij ESPN. “Het heeft niet heel veel met mij gedaan. Ik sta er boven. Ik ben hier gekomen om te voetballen en niet om te praten over mijn verleden.” Op de Wikipedia-pagina van de aanvallende middenvelder was te lezen dat Ubbink in oktober 2015 werd veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur wegens seks met een veertienjarig meisje. Zelf was Ubbink 20 jaar toen hij in 2013 seks had met het meisje, volgens Ubbink gebeurde het met wederzijdse toestemming.

Het meisje zelf zei in een slachtofferverklaring dat ze bang was van Ubbink en dat de seks haar werd opgedrongen. Uiteindelijk werd Ubbink dus wel veroordeeld en kwam het op zijn Wikipedia-pagina te staan, waar het inmiddels weer is toegevoegd. “Uiteindelijk moet ik hier boven staan, iets dat in het verleden is gebeurd, en even door de zure appel heen bijten. Ik laat het achter me en wil me volledig op het voetbal focussen”, zei hij over de soap in de afgelopen weken.

FC Emmen komt met officiële reactie na commotie over verleden van Desley Ubbink

Ubbink tekende een contract voor één seizoen met de optie voor nog een jaar. FC Emmen kwam vervolgens met een officiële reactie, waarin het uitsprak om Ubbink te steunen. “Wij vinden dat Desley een kans bij ons verdient en ons kan versterken”, stond er onder meer in te lezen. Ook ging de voetballer nog kort in op het gelijkspel tegen VVV-Venlo (2-2), hetzelfde resultaat als vorige week tegen SC Cambuur. “Als ik kritisch ben, had ik er nog een doelpunt bij kunnen maken”, aldus Ubbink.