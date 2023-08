'Erik ten Hag klopt vanwege hoofdpijndossier bij Manchester United aan bij Chelsea'

Erik ten Hag hoopt de selectie van Manchester United nog te versterken met Marc Cucurella. De Nederlandse manager heeft een probleem wat betreft zijn linksbackpositie en heeft daarom aangeklopt bij rivaal Chelsea. Beide grootmachten zijn naar verluidt met elkaar in gesprek.

Ten Hag heeft normaal gesproken met Luke Shaw en Tyrell Malacia twee uitstekende opties voor de positie van linksback. Zij zijn allebei voorlopig afwezig vanwege een blessure en dus is alleen de twintigjarige Álvaro Fernández nog over. Hij heeft echter nog geen ervaring in het eerste elftal. Daarom speelde United afgelopen zondag tegen Nottingham Forest (3-2 overwinning) met rechtsback Diogo Dalot aan de linkerkant van de defensie.

Volgens het Engelse medium The Athletic is de belangstelling voor Cucurella inmiddels zeer serieus. De gesprekken zouden ook al in volle gang zijn. De Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano weet dat United ruim 2,3 miljoen euro als huursom heeft geboden. Dat was nog niet voldoende om Chelsea te overtuigen. De Londenaren namen Cucurella een jaar geleden nog voor liefst 65 miljoen euro over van competitiegenoot Brighton & Hove Albion.

Ten Hag heeft in de tussentijd bijna een nieuwe doelman binnen. Altay Bayindir gaat voor zeven miljoen euro worden overgenomen van Fenerbahce. Hij wordt de nieuwe tweede keeper achter Andre Onana. Bayindir werd eerder dit jaar ook nog genoemd bij Ajax. Ook werd in Turkije gemeld dat Ten Hag de 25-jarige goalie in het verleden als eens naar de Johan Cruijff ArenA wilde halen. Nu lijkt de deal tussen United, Fenerbahce en Bayindir snel rond te komen.