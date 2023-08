F-Side van Ajax reageert in statement op excuses van Wesley Sneijder

De F-Side accepteert de excuses van Wesley Sneijder. De fanatieke supportersgroep van Ajax heet Sneijder welkom bij de club, mocht de oud-middenvelder een functie krijgen in de technische staf van Maurice Steijn.

De mogelijke aanstelling van Sneijder als rechterhand van Steijn zorgde aanvankelijk voor ongenoegen bij de F-Side, dat een snoeihard statement publiceerde. Daarin werd Sneijder uitgemaakt voor 'dwaas' en werd gedreigd met 'oorlog' als hij naar Ajax zou komen. Na de excuses van Sneijder is de kou echter uit de lucht.

Sneijder is met een afvaardiging van de F-Side in gesprek gegaan. "Tijdens dit gesprek heeft Wesley aangegeven dat hij in het verleden dingen heeft gedaan die niet handig waren. Hij heeft daarvoor zijn excuses gemaakt."

"We waarderen het enorm dat Wesley de moeite heeft genomen om contact met ons op te nemen en ons in het supportershome te woord te staan", zo schrijft de F-Side verder. "Voor vele Ajacieden is Wesley een icoon van onze club, we hebben voor hem in de hekken gehangen. Voor ons is de kou uit de lucht. Alles wat er is gebeurd sluiten we hiermee af. Welkom thuis Wesley."

Sneijder is weliswaar een van de beste voetballers die Ajax ooit wist op te leiden, maar leefde de laatste jaren ook in onmin met de harde kern. De F-Side verklaarde hem zelfs tot persona non grata. Sneijder identificeerde zich na zijn carrière steeds meer met FC Utrecht en gooide olie op het vuur door teksten te schreeuwen als: 'Utrecht, Ajax gaan we slopen'. Ook zong hij vanuit de auto 'Als ik boven op de Dom sta', terwijl hij Amsterdam binnenreed.

