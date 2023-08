Fabrizio Romano zorgt met Ajax-tweet voor verbaasde reacties in Nederland én Mexicio: ‘Waar zijn grote clubs naar op zoek?’

Jorge Sánchez lijkt bezig aan zijn laatste dagen als Ajax-speler. De Mexicaan arriveerde vorige zomer in de hoofdstad van Nederland, maar kon in het bedroevende seizoen van de Amsterdammers zeer weinig indruk maken. Ajax staat open voor een vertrek van de rechtsback. Volgens Fabrizio Romano heeft Sánchez aanbiedingen van ‘grote clubs in Europa’ op zak. Dat kunnen Ajax-fans en Mexicanen maar moeilijk geloven.

Ajax gaf vorig jaar meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Calvin Bassey en Owen Wijndal kostten de Nederlandse recordkampioen tientallen miljoenen euro’s. De vijf miljoen die begin augustus voor Sánchez werd neergelegd, leek in eerste instantie een koopje. Hoewel de transfer van Sánchez van Club América naar Ajax in Mexico voor verbaasde reacties zorgde, leek de club een goede concurrent voor Devyne Rensch binnen te halen.

Artikel gaat verder onder video

Sánchez heeft echter geen moment kunnen laten zien dat hij een versterking is voor Ajax. Op sociale media werd zelfs gesuggereerd dat de komst van Sánchez een zoethoudertje was voor Edson Álvarez. De middenvelder, inmiddels speler van West Ham United, flirtte vorig jaar al nadrukkelijk met een vertrek uit Amsterdam. Ajax slaagde er echter in Álvarez nog één seizoen in de Johan Cruijff ArenA te houden. Álvarez heeft inmiddels een nieuwe club en ook Sánchez lijkt op weg naar de uitgang. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf schreef dinsdagochtend dat de club al een akkoord heeft met Chivas over een transfer van Sánchez, maar volgens Romano is er geen sprake van een deal.

Wél zou de vleugelverdediger die vooralsnog 26 keer in actie kwam voor Ajax, aanbiedingen van ‘grote clubs in Europa’ op zak hebben. Dat heeft op X, voorheen Twitter, tot verbaasde reacties geleid. “Welke ‘grote’ teams zullen naar hem hebben gevraagd? Eén van de meesterwerken van Santiago Baños (president van Club América, red.) dat hij Ajax met hem heeft bedrogen”, schrijft iemand. Vooral in Mexico heeft de tweet van Romano voor verwarring gezorgd. “Grote clubs en Sánchez? Ik had nooit gedacht die woorden samen te zien”, schrijft de een. “Waar zijn de grote clubs naar op zoek? Ik betwijfel het, maar als Fab het zegt, moet er een kern van waarheid in zitten”, leest het bij de ander.

Ook Ajacieden vragen zich of hoe het mogelijk is dat Sánchez zich kan verheugen op belangstelling van ‘grote’ clubs. “Hoe dan?”, wordt er onder meer geschreven. Maar niet iedereen is verrast. “Kan best dat hij bij een team dat speelt als Atlético of Roma prima uit de verf komt. Bij Ajax worden andere dingen verwacht.”