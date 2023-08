FC Barcelona neemt afscheid van Ousmane Dembélé en maakt exacte transfersom bekend

Ousmane Dembélé maakt definitief de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. De clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van 50,4 miljoen euro, zo melden de clubs zaterdagochtend via de officiële kanalen.

Dembélé tekent in het Parc des Princes een contract voor vijf seizoenen, tot de zomer van 2029. "Ik ben erg blij met mijn transfer naar Paris Saint-Germain en kan niet wachten om mijn nieuwe kleuren te dragen. Ik hoop mij hier verder te ontwikkelen en de fans trots te maken", reageert de aanvaller, die bij PSG met rugnummer 23 gaat spelen.

Dembélé begon zijn carrière bij Stade Rennais en maakte daar zoveel indruk dat hij al snel door Borussia Dortmund werd opgepikt. De Duitse club verkocht hem in de zomer van 2017 voor 147 miljoen euro (een transfersom van 105 miljoen euro plus 42 miljoen euro aan bonussen) door aan Barcelona.

In Catalaanse dienst heeft Dembélé goede met mindere goede periodes afgewisseld. Een jaar geleden verlengde de aanvaller - na lang onderhandelen - zijn contract in Camp Nou. Daarbij werd de afspraak gemaakt dat de aanvaller deze zomer voor een gelimiteerde transfersom kan worden gekocht. Dat lijkt nu te gaan gebeuren. Bij Paris Saint-Germain keert Dembélé terug in de Ligue 1, de competitie die hij zeven jaar geleden verliet.