FC Twente grijpt hard in na rellen en weert minimaal 28 supporters uit De Grolsch Veste

FC Twente heeft hard ingegrepen naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Hammarby. Rond dat duel in de tweede voorronde van de Conference League ging het helemaal mis in De Grolsch Veste. De club liet het daar niet bij zitten en pakt de raddraaiers hard aan, meldt RTV Oost.

In het stadion van Twente ging het tijdens en na de wedstrijd mis. Supporters van beide clubs zochten op de hoofdtribune de confrontatie met elkaar. Ook na de wedstrijd was het onrustig bij De Grolsch Veste. Twente ging samen met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie achter de daders aan. De eerste 28 relschoppers kregen deze week een brief thuis met daarin de mededeling dat hun seizoenkaarten zijn geblokkeerd.

Artikel gaat verder onder video

Twente wil de schade graag verhalen op de betrokken supporters. Daarnaast gaan politie en justitie bekijken of er ook strafbare feiten zijn gepleegd tijdens de wedstrijd. Indien nodig gaat men dus ook nog over tot aanhoudingen. Paul van der Kraan, de algemeen directeur van Twente, laat weten dat het aantal van 28 voorlopig is. De verwachting is namelijk dat er de komende tijd nog meer stadionverboden zullen worden uitgedeeld.

Eerder werd al bekend dat PEC Zwolle ook behoorlijk heeft ingegrepen naar aanleiding van onrust in het eigen stadion. Bij de promovendus ging het vorig weekend mis tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-2 voor de bezoekers). Na afloop probeerden fans van de gastheer het uitvak binnen te dringen. Daarbij zouden een supporter en steward van Sparta gewond zijn geraakt. PEC heeft acht stadionverboden uitgedeeld.