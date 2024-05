FC Twente kent mogelijke CL-tegenstanders: loodzware opponent wordt ontlopen

FC Twente kent de potentiële tegenstanders in de derde voorronde van de Champions League. De Enschedeëers hebben een ongeplaatste status.

Twente kan gekoppeld worden aan Rangers FC, Slavia Praag, Red Bull Salzburg en Lille OSC. De wedstrijden in de derde voorronde vinden plaats op 6/7 en 13 augustus. Als Twente de derde voorronde overleeft, wacht nog een laatste voorronde.

Zondag kwam voor Twente goed nieuws uit Italië. Atalanta is zeker van een plek in de top vier en gaat daardoor via de competitie de Champions League in; het CL-ticket dat Atalanta verdiende via de Europa League-eindzege schuift door naar de ploeg in de voorronde met het hoogste coëfficiënt: Benfica. Zodoende ontloopt Twente de Portugese grootmacht.

Als Twente de derde voorronde niet overleeft, mag het een poging wagen in de play-offronde van de Europa League. In het slechtste geval zal Twente dan de groepsfase van de Conference League ingaan. Indien Twente sneuvelt in de play-offronde van de Champions League, gaat het de groepsfase van de Europa League in. De Tukkers zijn dus verzekerd van deelname aan de groepsfase van een Europees toernooi.

Mogelijke tegenstanders FC Twente in derde voorronde Champions League

Rangers FC

Slavia Praag

Red Bull Salzburg

Lille OSC