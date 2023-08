Feyenoord hoopt zich op laatste moment te versterken met Lucas De Bolle

Feyenoord hoopt in de slotdagen van de zomerse transferperiode opnieuw zaken te doen met Newcastle United. De Rotterdammers hebben volgens 1908.nl hun pijlen gericht op Lucas De Bolle, een Schotse middenvelder met Belgische roots.

De Bolle moet na Yankuba Minteh de volgende speler worden die deze zomer de (tijdelijke) overstap naar Feyenoord maakt. De clubs zouden op dit moment onderhandelen over de laatste details. Waarschijnlijk komt De Bolle op huurbasis naar De Kuip.

Het is de bedoeling dat De Bolle in eerste instantie zal aansluiten bij Feyenoord Onder-21, dat getraind wordt door Melvin Boel. De middenvelder wordt dus niet gezien als directe versterking voor de eerste selectie. De selectie van Arne Slot is bijna compleet.

De kampioen van de Eredivisie versterkt zich de komende dagen mogelijk nog wel met een keeper nu Justin Bijlow uit de roulatie. Voor de vacante functie is Mikki van Sas (Manchester City) in beeld. Heel veel tijd om de deal af te ronden is er niet meer, want vrijdag is de laatste dag waarop Feyenoord een speler kan halen die bij een andere club vastligt.