Feyenoord-supporters trekken massaal dezelfde conclusie na megatransfer Micky van de Ven

Micky van de Ven staat voor een megatransfer naar Tottenham Hotspur. De verdediger komt voor 40 miljoen euro plus 7,5 miljoen euro aan bonussen over van VfL Wolfsburg, zo meldde De Telegraaf zaterdag. Eerder sprak The Athletic zelfs van een totaalpakket van 50 miljoen euro. Die hoge bedragen zetten de supporters van Feyenoord aan het denken. Als Van de Ven, die nog nul interlands heeft gespeeld, zoveel geld kost, waarom zou Feyenoord dan akkoord gaan met het bod van RB Leipzig op Lutsharel Geertruida van dertig miljoen euro?