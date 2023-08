'Feyenoord veegt miljoenenbod op sterkhouder Mats Wieffer resoluut van tafel'

Feyenoord is niet voornemens om deze zomer mee te werken aan een transfer van Mats Wieffer. Lazio heeft naar verluidt een bod van vijftien miljoen euro neergelegd in De Kuip. Dat werd door algemeen directeur Dennis te Kloese resoluut van tafel geveegd, gaat rond in Italië.

Volgens de Italiaanse editie van Sky had Lazio deze zomer vijftien miljoen over voor Wieffer. De grootmacht uit Rome is nog altijd op zoek naar een vervanger van Sergej Milinkovic-Savic. Hij liet Lazio voor liefst veertig miljoen euro achter zich en is inmiddels actief bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië. Lazio kwam dus uit bij Wieffer, maar Feyenoord wil hem deze zomer niet naar de Serie A laten gaan.

Lazio wilde ver gaan en had een extra troef in handen, naast de geboden vijftien miljoen. De club was namelijk van plan om een nog onbekende speler te betrekken in de deal. Daar werd men bij Feyenoord niet warm of koud van. De 23-jarige Wieffer ligt nog tot medio 2027 vast in Rotterdam-Zuid. Hij kwam een jaar geleden voor slechts 575.000 euro over van stadgenoot Excelsior. Daarna ging het hard voor Wieffer.

Hij veroverde een basisplaats bij Feyenoord en had een belangrijk aandeel in de landstitel. Dat leverde hem ook een uitnodiging op voor het Nederlands elftal. Inmiddels staat de teller wat interlands betreft al op drie. Momenteel zit Wieffer ook in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Aanstaande zondag speelt de middenvelder met Feyenoord de stadsderby tegen buurman Sparta Rotterdam.