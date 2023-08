Florian Plettenberg geeft PSV'ers duidelijkheid over interesse van Bayern München in Sangaré

Ibrahim Sangaré is op dit moment geen transferdoelwit voor Bayern München, zo maakt Sky Sports-verslaggever Florian Plettenberg maandagochtend bekend. De laatste tijd werd de middenvelder uit Ivoorkust veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Der Rekordmeister, maar volgens Plettenberg is deze interesse niet concreet.

Footmercato maakte onlangs melding van de interesse van Bayern München in Sangaré. Ook volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de verdedigende middenvelder in beeld bij verschillende clubs. Een transfer naar Bayern München lijkt er op dit moment in ieder geval niet van te komen. "Bayern beschouwt Ibrahim Sangaré als een interessante speler, maar hij is momenteel geen transferdoelwit voor de club", schrijft Plettenberg op X, voorheen Twitter. "Er zijn geen concrete gesprekken of onderhandelingen."

Dat houdt voor PSV echter niet in dat Sangaré in Eindhoven blijft, want er is meer interesse. Ook de naam van Liverpool valt en eerder in deze window werd al bekend dat Nottingham Forest de Ivoriaan hoog op het verlanglijstje heeft staan. In het Philips Stadion lijkt men in ieder geval rekening te houden met een vertrek van de middenvelder, want er is al een vervanger in aantocht. Jerdy Schouten wordt binnen afzienbare tijd gepresenteerd als nieuwe aanwinst van PSV.

Sangaré kan deze zomer voor 37,5 miljoen euro vertrekken bij PSV, want die clausule is opgenomen in zijn contract. Voorlopig is hij in ieder geval nog PSV'er en reist hij ook met PSV af naar Oostenrijk voor de return tegen Sturm Graz. Voor de Brabanders zou het fantastisch zijn als Sangaré ook nog tot de selectie behoort als PSV het beslissende tweeluik om een Champions League-ticket gaat spelen. Uiteraard moet daarvoor eerst Sturm Graz voor worden uit geschakeld, maar daar ligt de ploeg van Peter Bosz goed voor op schema.