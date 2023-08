Gullit deelt een acht uit na Ludogorets - Ajax: 'Geweldig, leuk voor die jongen'

Mohammed Kudus maakte een hattrick, maar ook doelman Jay Gorter blonk uit in de wedstrijd tussen Ludogorets en Ajax. De keeper verrichtte vier reddingen en bleek alleen te kloppen uit een strafschop. Ruud Gullit is positief over zijn optreden.

De analist van Ziggo Sport is bijvoorbeeld onder de indruk van een redding op een schot van Rwan Seco, kort na de pauze. "Gorter pakte deze goed. Echt geweldig. Leuk voor die jongen, die heeft moeilijke jaren gehad hiervoor. Hij is uitgeleend geweest (aan Aberdeen, red.), nu weer terug. Geweldig hoe hij deze bal pakt."

Daarna verschenen nog meer beelden van de momenten waarop Gorter belangrijk was. "Hier nog eentje (een schot van Bernard Tekpetey, red.): wéér goed gepakt. Rensch moet er wel dichter op zitten. Maar van zo'n redding krijgt een keeper alleen maar zelfvertrouwen."

Bij een strafschop van Olivier Verdon zat Gorter in de goede hoek, maar hij kon de penalty niet keren. "Hij was blij met de reddingen, had een goed gevoel, en dan krijg je toch nog een penalty tegen. Het is jammer voor de jongen, die zo goed keepte. Hij zit er nog goed bij. Je ziet hem balen. Al met al verdient hij een dikke acht. Echt leuk voor hem."