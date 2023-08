Hans Kraay jr. ziet het gebeuren: 'Ajax gaat zich melden bij Ziyech als Kudus vertrekt'

Hakim Ziyech (30) moet zijn carrière nieuw leven inblazen bij Ajax. De aanvallende middenvelder is persona non grata bij Chelsea, waar hij zelfs geen rugnummer kreeg van trainer Mauricio Pochettino. Bij Voetbalpraat op ESPN waren de analisten stellig: een terugkeer naar Amsterdam kan voor alle partijen uitkomst bieden.

Hans Kraay jr. breekt een lans voor een terugkeer van Ziyech bij Ajax en denkt dat het zeker kan gebeuren. “Ik kan me best voorstellen dat Ajax, als Kudus weggaat, zich gaat melden bij Ziyech. Hij kan hangend als rechtsbuiten spelen of als tien”, doet Kraay jr. een suggestie bij directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Dat kan Ziyech ook helpen, omdat hij geen sportief perspectief heeft bij Chelsea en uitgaande transferdeals naar Al-Nassr en Paris Saint-Germain in het water zag vallen. “Of je nou veel of héél veel geld verdient. Als je rond bent met Paris Saint-Germain en ze maken zo’n ongelofelijke blunder. Dan krijg je daar wel een knauw van als Ziyech”, vervolgde Kraay jr. “Hij heeft echt wel pech gehad met transfers.”

Preview Eredivisie 2023/24! 🇳🇱 De landskampioen, tegenvallende aankopen en de mooiste shirts!

Ook de andere gasten aan tafel denken dat een hereniging voor alle partijen goed zou zijn. “Wat blijft er anders over voor Ziyech? Hij heeft een kans gehad om naar het buitenland te gaan”, vraagt Mario Been zich af. “Maar daar werd hij afgekeurd. Ligt dat ook op de loer bij andere topclubs? Als Ajax zegt: hij halen jou gewoon. We kijken wel en desnoods dat hij per wedstrijd betaald wordt.”

Dat heeft te maken met de fysieke gesteldheid van Ziyech, die mogelijk niet goed genoeg (meer) is. Er gingen geruchten dat dát de reden was dat hij niet naar Al-Nassr vertrok, al ontkent de oud-Ajacied dat zelf nog altijd. Been denkt dat Ziyech wel degelijk bereid is om loon in te leveren: “Hij moet toch weer spelen. En volgens mij is Ziyech een voetballiefhebber. Hij moet zijn carrière weer een beetje leven inblazen. En daarna kan hij altijd nog een stapje maken.”