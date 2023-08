Hebben Ajax en Mislintat zitten slapen? 'Voor dat bedrag ideale concurrent van Brian Brobbey'

FC Utrecht moet het zondagmiddag op bezoek bij PEC Zwolle stellen zonder Anastasios Douvikas. De Griekse aanvaller is op weg naar Celta de Vigo, maar volgens Karim El Ahmadi heeft Ajax een kans gemist op de transfermarkt. Voor twaalf miljoen euro hadden de Amsterdammers de ideale concurrent voor Brian Brobbey kunnen halen, stelt hij.

“Douvikas had Ajax verder geholpen. Hij is echt heel goed in afmaken”, stelt analist El Ahmadi bij ESPN. “Het is een mooie transfer voor hem, Douvikas is een echte topschutter. Had Ajax hem niet voor dat bedrag kunnen ophalen bij FC Utrecht?”, denkt de voormalig middenvelder.

“Elk kansje dat hij krijgt, zit erin. En hoe hij de goals maakt, je ziet dat het een hele goede spits is. Hij is niet voor niets topscorer van de Eredivisie geworden”, aldus El Ahmadi. “Bij Ajax zou hij alleen maar meer kansen hebben gekregen. Hij maakt van de drie kansen er wel twee. Daarom was hij de ideale concurrent voor Brian Brobbey, denk ik.”

Voor die rol werd de 27-jarige Chuba Akpom gehaald van Middlesbrough voor nog iets meer geld dan Douvikas had hoeven kosten. El Ahmadi denkt dat Ajax dus had kunnen toeslaan voor Douvikas, die bij FC Utrecht nog voor zijn vertrek officieel is node wordt gemist. Zondagmiddag tegen PEC Zwolle kwam de ploeg in de eerste helft zonder de Griek tot 0,06 expected goals.