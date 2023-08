'Heeft Ajax echt interesse in mij, of is het een droom? Ik speelde met Ajax op de PlayStation'

Diant Ramaj kan nog maar nauwelijks geloven dat hij zich speler van Ajax mag noemen. De keeper, die overkomt van Eintracht Frankfurt, spreekt tegenover Ajax TV van een 'reuzenstap' en is blij met het getoonde vertrouwen. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat hoopt dat Ramaj zich 'in de schaduw van Gerónimo Rulli' kan ontwikkelen.

"Het betekent voor mij veel om zo'n reuzenstap te zetten. Ajax heeft veel vertrouwen in me. Ik voel me bij aankomst meteen op mijn gemak", zegt Ramaj in een eerste reactie. De 21-jarige doelman wordt ook gevraagd wat hij dacht toen Ajax met serieuze belangstelling aanklopte. "Is het een droom of is het echt?", antwoordt Ramaj. "Daarna is het vrij snel gegaan. Ik ben blij dat het gelukt is en dat ik nu hier ben."

"Het is een heel grote club. Voorheen speelde ik alleen op de PlayStation met Ajax. Nu mag ik hier zijn en dat is echt heel bijzonder", concludeert de keeper, die volgens Mislintat een enorme potentie heeft. "Ik denk dat hij tot de beste twee of drie keepers behoort die zich bevinden achter de meer ervaren keepers in Duitsland. Als je iemand kunt halen met zijn potentie, op zijn leeftijd (21, red.), terwijl hij kan ook groeien in de schaduw van Rulli, moet je dat altijd doen. Hij heeft ook de kwaliteiten om er meteen te staan. We zijn hier erg blij mee. Dit hebben we nu echt nodig, zeker gezien zijn stijl."

"Het was echt noodzakelijk om iemand te halen na de hele zware blessure van Remko Pasveer", licht de Duitse directeur toe. "Die mist drie, misschien vier maanden. Dan kom je tot december of januari een keeper tekort. Daarnaast is het ook belangrijk gezien de leeftijden van Pasveer (39 jaar) en Rulli (31) om een goede jongere doelman toe te voegen. We zijn op zoek gegaan naar keepers die bij de speelstijl van Ajax passen."