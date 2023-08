Ajax en Eintracht Frankfurt bereiken akkoord over Diant Ramaj; club doet over 'hoge' transfersom geen uitspraken

Diant Ramaj mag zich officieel speler van Ajax noemen. De Amsterdammers hebben donderdagmiddag een akkoord bereikt met Eintracht Frankfurt over een transfer van de 21-jarige keeper. Ramaj heeft een handtekening gezet onder een contract tot medio 2028.

Ajax bereikte al eerder een persoonlijk akkoord met de Duitse keeper. De club bevestigde donderdagmiddag de komst van de doelman zelf. Naar verluidt komt Ramaj, die tot slechts twee Bundesliga-optredens kwam in dienst van Frankfurt, voor zo'n tien miljoen euro (inclusief bonussen) naar Amsterdam. Duitse media schrokken eerder de dag van dit bedrag en denken dat Ajax veel te veel betaald. De club doet zelf geen uitspraken over de transfersom.

Ramaj zal naar verluidt gaan fungeren als tweede doelman bij de Amsterdammers. Ajax beschikt op dit moment nog altijd over Geronimo Rulli, al wordt hij al een tijdje gelinkt aan een terugkeer naar Villarreal. De 39-jarige Remko Pasveer was vorig seizoen de tweede keus onder de lat, maar hij brak onlangs zijn middenhandsbeentjes en is een tijdje uitgeschakeld. Jay Gorter kreeg kortgeleden te horen dat hij speelminuten moet gaan opdoen bij een andere club.

Zodoende krijg Ramaj dus de voorkeur boven Nick Olij. De doelman van Sparta Rotterdam was een bekende van Ajax-hoofdtrainer Maurice Steijn, maar zal dus niet naar Amsterdam vertrekken. Ramaj is na Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic de derde zomeraanwinst van Ajax.