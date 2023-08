Duitse media begrijpen niets van transfersom van aanstaande Ajax-aankoop: 'Dit is ongelofelijk'

Ajax gaat zich spoedig versterken met Diant Ramaj. De reservedoelman van Eintracht Frankfurt staat op het punt om de overstap te gaan maken naar Amsterdam en moet zo’n acht miljoen euro kosten. Dat bedrag kan met bonussen zelfs oplopen naar tien miljoen euro, en daar is men in Duitsland ontzettend van geschrokken.

De 21-jarige Ramaj keepte in zijn tijd bij Frankfurt slechts twee keer in de Bundesliga. Ook aankomend seizoen is er voor de Duitse keeper weinig zicht op speeltijd, want Kevin Trapp is de onbetwiste nummer één bij die ploeg. Desalniettemin kan de nummer zeven van de Bundesliga van het afgelopen seizoen mogelijk een behoorlijk bedrag gaan vangen voor de goalie.

Het Duitse Kicker vindt dat ronduit opmerkelijk. “Sorry, wat? Je leest het goed”, begint het Duitse sportmagazine. “Het genoemde bedrag komt overeen met de informatie. Na een vaste som van acht miljoen euro kan er twee miljoen euro aan bonussen binnenstromen. En dat voor een doelman die twee keer op doel heeft gestaan in een Bundesliga-wedstrijd. Mislintat neemt een zeker risico”, is Kicker stellig.

Desondanks lijkt Ajax dus zaken te gaan doen met Ramaj, die persoonlijk al rond is met de Amsterdammers. “Hij staat bekend om zijn moedige speelstijl. De speelminuten die nodig zijn voor zijn verdere ontwikkeling zijn in Amsterdam echter ook geen garantie”, gaat Kicker verder. Ook Frankfurter Rundschau trekt de wenkbrauwen op. “Je mond valt open van verbazing. Op de een of andere manier is dit ongelofelijk. Ramaj is amper bekend bij het grote publiek”, schrijft dat medium.

De marktwaarde van Ramaj ligt rond de 750.000 euro. Daardoor ziet Frankfurter Rundschau de transfer als een nog grotere verrassing. “Slechts vier Duitse keepers waren ooit duurder (Marc-André ter Stegen, Manuel Neuer, Bernd Leno en Trapp, red.).”