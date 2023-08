'Heerenveen heeft Feyenoord-pechvogel op de korrel'

In de zoektocht naar versterking voor de vleugels is sc Heerenveen uitgekomen bij Feyenoorder Patrik Walemark (21). Dat meldt Omrop Fryslan-presentator Arjen de Boer op X, voorheen Twitter.

De journalist checkte zijn bewering bij de directie van de Friezen en kreeg daarop een bevestigend antwoord: "Ferry de Haan bevestigt dat Walemark een interessante speler is", zo schrijft De Boer op het platform. Walemark ligt in Rotterdam-Zuid nog vast tot medio 2026, het is dan ook de vraag of Heerenveen denkt aan een huur of een definitieve overgang van de Zweedse buitenspeler.

Feyenoord nam Walemark in januari 2022 over van het Zweedse Häcken, dat een transfersom van 3,25 miljoen euro ontving. In zijn eerste halve seizoen in De Kuip kwam hij voornamelijk als invaller binnen de lijnen en maakte hij in april tegen Heracles Almelo zijn eerste Eredivisie-treffer. In zijn eerste volledige seizoen hoopte Walemark dichter naar een basisplaats toe te groeien, maar trainer Arne Slot gebruikte hem opnieuw vooral als invaller tot een bovenbeenblessure in februari een streep door de rest van zijn seizoen zette.

Afgelopen winter werd Walemark ook al in verband gebracht met een (al dan niet tijdelijk) vertrek uit De Kuip. Zowel stadgenoot Sparta Rotterdam als FC Emmen zou destijds belangstelling hebben getoond, maar de Zweed besloot voor zijn kansen bij Feyenoord te gaan. Eind juli meldde Rutger Vinke (Feyenoord Transfermarkt) dat 'de halve Eredivisie' deze zomer naar Walemark geïnformeerd zou hebben, maar dat de speler opnieuw niet happig op een mogelijke transfer zou hebben gereageerd.