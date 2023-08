Aanstaande Feyenoord-aanwinst Ivanusec huilend van het veld in laatste duel namens Dinamo Zagreb

Als de berichten kloppen dan stapt Luka Ivanusec vrijdag op het vliegtuig naar Nederland om zijn transfer naar Feyenoord in orde te maken. Maar de Kroaat kwam donderdagavond nog wel voor het laatst in actie namens zijn huidige werkgever Dinamo Zagreb. In de laatste voorronde van de Europa League schoot de buitenspeler beheerst het derde doelpunt van de avond binnen tegen Sparta Praag. Na de goal was er een hoop ontlading bij de voetballer, vermoedelijk dus omdat dit zijn laatste wedstrijd was. Vlak voor het eindsignaal kreeg hij een publiekswissel en ging hij huilend van het veld: daarmee lijkt hij daadwerkelijk op weg naar De Kuip.

De Rotterdammers willen de transfer voor het weekend afronden en hopen de Kroatische middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd tegen Almere City van aankomende zondag. Ivanusec gaat bij Feyenoord een contract voor vijf seizoenen tekenen. De clubs zijn niet alleen een transfersom overeengekomen, maar hebben ook afspraken gemaakt over een doorverkooppercentage van tien procent, mocht Ivanusec in de toekomst met winst worden verkocht door de Rotterdamse club.