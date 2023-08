Jack van Gelder genoot van Oranje Leeuwinnen: 'Maar daar verwonder ik me over'

Jack van Gelder heeft genoten van de prestatie van de Oranje Leeuwinnen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker verzekerde zich dinsdag van de achtste finales op het WK na een 0-7 overwinning op Vietnam. De 72-jarige Amsterdammer is zeer te spreken over de prestaties van de Nederlandse vrouwen.

"Ik heb genoten, ik heb echt genoten", aldus Van Gelder aan tafel bij De Oranjezomer van SBS6. "Ik verwonder me erover dat er nog steeds heel veel voetbalkenners en voetballiefhebbers het blijven vergelijken met de top van het mannenvoetbal. Als ik ergens door het land rijd en ik zie een veldje dan blijf ik ook kijken. Al zijn het kinderen van acht. Ik vind voetbal gewoon leuk en dit is heel knap."

Van Gelder ziet een grote omslag ten opzichte van een jaar geleden toen het niet goed ging bij de Leeuwinnen. "Vorig jaar stelde het elftal niet veel voor en was er geen klik met de bondscoach. En nu krijgt Jonker, die veel weg heeft van Van Gaal, het toch voor elkaar. Hij heeft drie spitsen die veel doelpunten hebben gemaakt, thuis gelaten. Desondanks zit deze ploeg in een goede vibe."

De Oranje Leeuwinnen moeten in de nacht van zaterdag op zondag weer aan de bak. In de achtste finales is de nummer twee van groep G de volgende tegenstander. Dat wordt waarschijnlijk Zweden of Italië, al azen Zuid-Afrika en Argentinië ook nog op de tweede plaats. Van Gelder ziet wat dat betreft wel een minder puntje. "Het enige nadeel is dat we nu weer een wedstrijd krijgen, 's nachts om 04.00 uur."