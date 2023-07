De Oranje Leeuwinnen beleefden zondagavond een voortvarende start in het oefenduel met België. Lieke Martens zette het team van bondscoach Andries Jonker in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade al in de tweede minuut op voorsprong met een schot vanbinnen de zestien. Daarbij kreeg zij wel onmiskenbaar de hulp van de Belgische keeper Nicky Evrard. De Leeuwinnen wonnen uiteindelijk met liefst 5-0. Het oefenduel met België was voor de Nederlandse dames de uitzwaaiwedstrijd, voordat zij komende week afreizen naar het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

