Dominique Janssen: 'Ik kreeg tranen in mijn ogen van dit berichtje van mijn broer'

De Oranje Leeuwinnen spelen zondagavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. De ploeg van bondscoach Andries Jonker treedt aan tegen België en doet dat vermoedelijk met Dominique Janssen in de basis. Janssen heeft een sterk seizoen achter de rug met VfL Wolfsburg, waarmee ze tweede werd in de Bundesliga en de Champions League-finale haalde.

In de Champions League-finale op 3 juni gaf Wolfsburg een 0-2 voorsprong weg (3-2). Het was een harde klap voor Janssen, maar in een interview met De Telegraaf vertelt ze ook over de steun die ze voelde voorafgaand aan die finale. "De dag voor onze Champions League-finale tégen Barcelona kreeg ik een berichtje van mijn broer Jordi. Hij schreef: 'Do, ik zeg het je eigenlijk nooit, maar ik ben ontzettend trots op je'. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen", blikt Janssen terug.

"We voeren niet dagelijks diepgaande gesprekken, maar ik besefte dat hij en de hele familie achter me staat. Ik heb gelijk mijn dagboek erbij gepakt en het gevoel beschreven dat het mij had gegeven. Ik vond het heel bijzonder", vertelt de 28-jarige verdediger, die erkent dat Barcelona in het vrouwenvoetbal een nog grotere club is dan Wolfsburg. "Mijn club is heel groot in het vrouwenvoetbal, Barça is gigantisch. De club van Johan Cruijff, van Mark van Bommel, van Lieke Martens. We hebben met Wolfsburg in een uitverkocht Camp Nou gespeeld. Het lawaai dat die fans maakten, zoiets had ik nog nooit meegemaakt."