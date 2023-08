Aad de Mos ziet één Oranje Leeuwin die beter is dan menig speler in de Eredivisie

De Oranje Leeuwinnen zijn op dit moment de voetbalvrouwen van Vietnam aan het slopen en stevenen daarmee af op de koppositie in Groep E. Gedurende het live-verslag zijn met name de aanvallers en middenvelders in beeld, maar Aad de Mos heeft ook oog voor de verdedigers van Oranje. De oud-voetbaltrainer en analist laat via Twitter weten welke speler hij beter vindt dan menig verdediger in de eredivisie.

De Mos heeft bewondering voor Dominique Janssen. De verdediger van VfL Wolfsburg maakt een uitstekende indruk op hem en krijgt daarom de complimenten.