Johan Cruijff Schaal op tv: op deze zenders kijk je naar Feyenoord - PSV

Feyenoord en PSV strijden vrijdagavond vanaf 20.00 uur om de Johan Cruijff Schaal. De traditionele seizoensopener wordt gespeeld in De Kuip en is live te volgen op tv. Twee zenders hebben de uitzendrechten voor de wedstrijd tussen de landskampioen en de beker. Op welke zenders is de wedstrijd te zien?

Feyenoord - PSV op tv

De strijd om de Johan Cruijff Schaal is te zien op zowel ESPN als het open kanaal van FOX. Het open kanaal van FOX is voor iedereen toegankelijk. Op Ziggo en Tele2 is de zender te vinden op kanaal 11, bij T-Mobile op kanaal 13 en op KPN is het kanaal 16, De uitzendingen van FOX en ESPN zijn overigens exact hetzelfde. De voorbeschouwing begint om 19.15 uur en de aftrap is om 20.00 uur. De nabeschouwing duurt tot 23.00 uur.

Voorbereiding Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft ervoor gekozen om zijn ploeg alleen tegen serieuze tegenstanders te laten oefenen. Zodoende heeft Feyenoord al de nodige wedstrijden tegen sterke teams in de benen. De voorbereiding werd zondag afgesloten met een verdienstelijke 2-1 overwinning op Benfica.

Alle uitslagen:

8 juli: Feyenoord - PEC Zwolle 3-1

(Danilo, Ezequiel Bullaude, Minteh)

12 juli: Feyenoord - Club Brugge 2-0

(Danilo, Paixão)

15 juli: Feyenoord – Union Sint-Gillis 0-0

17 t/m 22 juli: Trainingskamp in Oostenrijk

22 juli: TSG Hoffenheim - Feyenoord 4-2

(Danilo, Milambo)

27 juli: Feyenoord - Villarreal CF 1-1

(Jahanbakhsh)

30 juli: Feyenoord - Benfica 2-1

(Paixão, Giménez)

Voorbereiding PSV

PSV begon de voorbereiding met een nederlaag tegen Sint-Truiden, maar heeft daarna alle wedstrijden gewonnen. De ploeg van Peter Bosz kan hoop putten uit de laatste oefenwedstrijd tegen Nottingham Forest, die met 1-0 werd gewonnen. PSV kwam niet in de problemen en spelers als Noa Lang en Johan Bakayoko onderscheidden zich in positief opzicht.

8 juli: PSV - Sint Truiden 1-2

(El Ghazi)

13 tot 23 juli: Trainingskamp in Oostenrijk

15 juli: FC Blau-Weiß Linz - PSV 1-2

(Simons, Pepi)

22 juli: PSV - FC Augsburg 2-1

(De Jong, Kwaaitaal)

26 juli: PSV - FC Eindhoven 3-1

(Pepi, El Ghazi, Van Duiven)

30 juli: PSV - Nottingham Forest 1-0

(Bakayoko)

Vermoedelijke opstellingen

Het moet nog blijken hoe beide ploegen voor de dag gaan komen, maar de laatste oefenwedstrijd lijkt een goede indicatie. De trainers stuurden een sterke ploeg het veld op. Naar verwachting houden Slot en Bosz vast aan die ploegen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Jahanbakhsh, Stengs, Paixão; Giménez

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Sambo, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lang

