Jurriën Timber kan bij officieel Arsenal-debuut direct prijs pakken op nieuwe positie

Jurriën Timber maakt zondagmiddag zijn debuut voor Arsenal. De van Ajax overgekomen verdediger krijgt van trainer Mikel Arteta een basisplaats in het duel tegen Manchester City. The Gunners strijden dan om de Community Shield. De verwachting is dat Timber start als linksback, een positie waar hij bij Ajax vrijwel nooit speelde.

Manchester City won afgelopen jaar zowel de Premier League als de FA Cup. Daardoor wordt de strijd om de Community Shield er eentje tussen de nummers één en twee van het afgelopen Premier League-seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Timber krijgt dus de kans om bij zijn officiële debuut voor Arsenal een prijs te winnen. De verdediger maakte overigens al enkele weken geleden zijn officieuze debuut voor de Engelse club tegen de MLS All-Stars. Daarna kwam hij in actie de oefenwedstrijden tegen Manchester United, FC Barcelona en AS Monaco.

Bij Manchester City is Nathan Aké nog niet fit genoeg om te starten. Om 17.00 uur wordt er afgetrapt op Wembley.

De volledige opstellingen van beide ploegen:

Opstelling Manchester City: Ortega Moreno, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodri, Kovavic, B. Silva, Grealish, Álvarez, Haaland

Opstelling Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Timber, Partey, Rice, Ødegaard, Saka, Martinelli, Havertz