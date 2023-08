Kritische Veerman eindigt interview met zeer opvallend antwoord

Joey Veerman baalt flink van het 2-2 gelijkspel van PSV tegen Ranegrs FC, zo laat de middenvelder van de Eindhovenaren na afloop van het duel blijken tegenover RTL. Veerman legt in zijn interview onder meer de vinger op de zere plek, maar houdt zich ook in voor de camera.

Vorig seizoen, toen PSV in de voorronde van de Champions Leaugue ook de Schotse topclub trof, deed Veerman een aantal uitspraken over Rangers FC die niet helemaal goed vielen. In gesprek met RTL-verslaggever Marcel Maijer wil hij dat dit keer voorkomen nadat hem de vraag wordt gesteld of het een schande is voor PSV als het uitgeschakeld wordt door Rangers FC: "Ja, ik heb wel vaker wat uitspraken gedaan. Laten we het daar maar niet over hebben", zegt de middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Voor Veerman is dat een opvallende uitspraak, omdat de Volendammer vaak het hart op de tong heeft liggen. Naar aanleiding van zijn interview van vorig seizoen doet hij wat voorzichtiger, maar gaat de middenvelder nog wel in op wat er misging bij de Eindhovenaren op Ibrox.



"Het is een beetje een repeterend verhaal dat we iedere keer een mannetje tekortkomen in de zestien. We hebben heel veel spelers die graag de bal willen hebben en misschien iets te weinig diepgang. Daar moeten we nog wel aan werken", zegt Veerman, die denkt dat Walter Benitez de fout van Ibrahim Sangaré bij de openingstreffer had kunnen voorkomen: "Misschien moeten we de ballen daar ook niet inspelen."