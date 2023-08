Luijckx legt vinger op de zere plek bij PSV: 'Dat willen ze bijna koste wat het kost'

PSV speelde dinsdagavond - net als vorig jaar - op Ibrox met 2-2 gelijk tegen Rangers FC in de play-offs om deelname aan de Champions League. Volgens analist Kees Luijckx was dat vooral te wijten aan de spelopvatting waarmee Peter Bosz zijn elftal in Glasgow het veld instuurde.

"Bij PSV lag het hem aan de individuele fouten", begint Luijckx zijn relaas bij Voetbalpraat op ESPN. "Maar die hebben wel te maken met de manier van spelen van PSV", vervolgt de oud-speler van onder meer AZ en Roda JC. "PSV wil opbouwen van achteruit, misschien overdrijf ik nu maar misschien wel koste wat het kost. Die fout die Sangaré maakt, die bal had ook weggeschoten kunnen worden", refereert hij aan de 1-0 van de Schotten.

"Ik denk dat de intentie van PSV altijd is om via de keeper en de achterste mensen op te bouwen", gaat Luijckx verder. "Dan ga je wel fouten maken, zeker op het hoogste niveau loop je daar dan tegenaan." Wat de analist betreft is dat het risico dat Bosz loopt met de manier waarop hij zijn elftal instrueert: "Het is inherent aan de manier van spelen. Het kan wel verbeteren bij sommige spelers, maar ik vind dat dit er wel bij hoort."

Brantwaithe

Eerder op de woensdag kwam naar buiten dat PSV een poging gaat wagen om Jarrad Branthwaite, die vorig seizoen gehuurd werd van Everton, definitief naar Eindhoven te halen. "Die begon wel aardig vorig jaar", meent Kees Kwakman. "Daarna zag je af en toe wel momenten dat ik dacht van: hmmm." Luijckx vindt het 'niet gek' als PSV de Engelsman terughaalt. "Tot vorig jaar heeft hij nauwelijks ergens op het hoogste niveau gespeeld, dan heb je toch wel een jaar nodig in de Eredivisie om er een beetje in te komen."