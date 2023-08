PSV maakt werk van terugkeer van Branthwaite naar Eindhoven

PSV waagt alsnog een poging om Jarrad Branthwaite over te nemen van Everton. Dat meldt het Eindhovens Dagblad woensdagmiddag. De Engelse verdediger is een van de kandidaten om de defensie te versterken.

Branthwaite kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor de Eindhovenaren. De Brit had het vorig seizoen uitstekend naar zijn zin bij PSV, maar moet het nu in Liverpool doen met een plek op de reservebank. De centrumverdediger, die dinsdagavond ook aanwezig was bij het duel tussen Rangers en PSV, zou zelf graag willen terugkeren naar PSV.

De grote vraag is echter of PSV hem kan én wil betalen. Eerder in deze transferperiode vroeg Everton namelijk een bedrag van ongeveer vijftien miljoen euro. De Brabanders zouden eerst Ibrahim Sangaré of een andere overbodige speler van de hand moeten doen om Branthwaite te kunnen halen. Daarvoor is haast geboden, want over een week sluit de transfermarkt.

Eerder werden Zino Debast en Miles Robinsen gelinkt aan PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad zijn deze twee centrumverdedigers nog niet van de radar verdwenen, maar een komst van één van deze spelers lijkt momenteel niet aanstaande. Robinson zou mogelijk in de winterstop transfervrij naar PSV kunnen komen, want dan loopt zijn contract af.