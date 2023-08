Management fluistert Jorgé Sanchez advies in: 'Hij speelt niet de pannen van het dak'

Jorge Sánchez wordt gelinkt aan een vertrek bij Ajax, maar Mike Verweij is er niet van overtuigd dat er deze zomer een einde komt aan de samenwerking tussen de club en speler. De Mexicaanse rechtsback heeft volgens de Ajax-watcher het advies gekregen van zijn management om voor zijn kansen in Amsterdam te gaan.

Waar Sánchez in juni in verband werd gebracht met een terugkeer naar zijn thuisland, meldde kortgeleden het Braziliaanse Botafogo zich bij Ajax voor de 25-jarige verdediger. "Ik ben er nog niet helemaal van overtuigd dat Sánchez weggaat", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik weet dat zijn management heeft gezegd: blijf nou gewoon, want Rensch speelt ook nog steeds niet de pannen van het dak."

Verweij snapt wel dat het management van Sánchez dat over Rensch heeft gezegd. "Hij was vorig seizoen heel matig. In de voorbereiding begon hij goed, maar ik vond hem tegen Borussia Dortmund weer zwak. Waarom zou een Jorge Sánchez, die bij een Mexico dat de Gold Cup heeft gewonnen alle wedstrijden heeft gespeeld, dan geen kans maken als rechtsback?"

Sánchez wordt na zijn mislukte debuutseizoen bij Ajax gezien als miskoop, maar Verweij wil de rechtsback nog niet afschrijven. "Hij krijgt te maken met een nieuwe trainer en er zijn meer spelers die aanpassingsproblemen hadden. Lisandro Martinez bijvoorbeeld. En Edson Álvarez heeft in het begin ook op het bankje gezeten. Dus wie weet komt het nog goed met Sánchez, hoewel ik betwijfel of het wel een echte Ajax-back is. Ik vind het ook heel gek dat ze niet gewoon goede backs kunnen opleiden, want dat lijkt me niet zo heel moeilijk."