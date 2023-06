'Jorge Sánchez op weg naar uitgang bij Ajax; meest waarschijnlijke bestemming onthuld'

De wegen van Ajax en Jorge Sánchez scheiden mogelijk al na één seizoen. De 25-jarige rechtsback zou meerdere opties hebben om terug te keren naar zijn thuisland, zo meldt journalist Daniel Velasco van het Mexicaanse TUDN. Tigres en Monterrey zien een samenwerking met de Mexicaan naar verluidt wel zitten.

Ajax pikte Sánchez een jaar geleden als vervanger van de naar Bayern München vertrokken Noussair Mazraoui voor een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro op bij Club América. Een overtuigende indruk maakte de Mexicaan niet in zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst.

Artikel gaat verder onder video

Sánchez was nooit verzekerd van een basisplaats en moest op de rechtsbackpositie vaak voorrang moeten verlenen aan Devyne Rensch. Het is een teken aan de wand voor Sánchez dat Ajax op dit moment rondkijkt voor een nieuwe rechtsback. Kortgeleden werd Anton Gaaei van het Deense Viborg in verband gebracht met een transfer naar de Amsterdamse club.

In alle competities speelde Sánchez het afgelopen seizoen 26 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor drie doelpunten en drie assists. Ondanks dat hij onder Alfred Schreuder en John Heitinga aardig wat minuten maakte, lijkt de rol van de rechtsback in Amsterdam uitgespeeld.