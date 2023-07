Ajax krijgt optie om Jorge Sánchez (tijdelijk) van de hand te doen

Botafogo heeft zich bij Ajax gemeld voor Jorge Sánchez, zo melden bronnen rond de Braziliaanse club aan De Telegraaf. De club uit Rio de Janeiro is (nog) niet in staat de verlangde transfersom van vier miljoen euro op te hoesten en hoopt de Mexicaanse rechtsback in eerste instantie te huren met een optie tot koop.

Botafogo ziet in Sánchez een 'belangrijke versterking'. Waar de rechtsback in Amsterdamse dienst nog geen onuitwisbare indruk heeft gemaakt, staat hij er in Latijns-Amerika goed op. Deze zomer miste Sánchez geen minuut op de Gold Cup die door Mexico werd gewonnen.

Ajax nam Sánchez een jaar geleden voor zo’n vijf miljoen euro over van Club América. De rechtsback werd gehaald als vervanger van Noussair Mazraoui, die transfervrij de overstap naar Bayern München had gemaakt. Sánchez was in zijn eerste seizoen in dienst van Ajax niet verzekerd van een basisplaats en moest op de rechtsbackpositie vaak voorrang moeten verlenen aan Devyne Rensch.

Blijft Sánchez bij Ajax, dan zal hij in Amsterdam wederom de concurrentiestrijd met Rensch moeten aangaan. Eerder toonden naar verluidt Tigres en Monterrey interesse in de Mexicaanse verdediger.