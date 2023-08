Manchester United ontkent berichtgeving in de media: nog geen definitieve beslissing over toekomst Mason Greenwood

Manchester United heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de toekomst van Mason Greenwood. In Engeland werd de afgelopen tijd bericht dat de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Premier League al tot een conclusie was gekomen, maar volgens de club zelf is daar nog geen sprake van. Manchester United laat in een statement op de site weten dat het interne onderzoek naar de voetballer wel is afgerond.

Greenwond sloot in de zomer van 2019 aan bij de hoofdmacht van Manchester United en leek een gouden toekomst tegemoet te gaan. In september 2020 maakte hij zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg. In januari 2022 kwam er echter een voorlopig einde aan de stormachtige ontwikkeling die Greenwood doormaakte als voetballer. De politie arresteerde hem op verdenking van mishandeling en verkrachting van zijn partner Harriet Robson, die daarvan foto’s en audiofragmenten op Instagram zetten. Manchester United besloot Greenwood kort daarop voor onbepaalde tijd te schorsen.

De aanklachten kwamen enkele maanden geleden te vervallen, maar tot een terugkeer van Greenwood bij Manchester United leidde dat niet direct. De club stelde kort na het vervallen van de aanklachten een onderzoek in naar de beschuldigingen tegen hem. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. “Gedurende dit hele proces stonden het welzijn en het perspectief van het vermeende slachtoffer centraal in de onderzoeken van de club, en we respecteren haar recht op levenslange anonimiteit”, leest het in het statement. “We hebben ook verantwoordelijkheden tegenover Mason als werknemer, als jongere die al sinds zijn zevende bij de club is, en als kersverse vader met een partner.”

Manchester United bevindt zich na de afronding van het onderzoek in de ‘laatste fase van het nemen over een beslissing over de toekomst van Mason’. Volgens talkSPORT is die beslissing al bekend bij de technische staf en moeten zij rekening houden met een terugkeer van Greenwood in de selectie. Manchester United laat echter weten dat een definitief besluit nog niet is genomen. “In tegenstelling tot wat in de media wordt gespeculeerd, is die beslissing nog niet genomen en wordt momenteel intern intensief overlegd. Zodra de beslissing is genomen, wordt deze gecommuniceerd en uitgelegd aan de interne en externe belanghebbenden van de club.”

Erik ten Hag, die sinds de zomer van 2022 aan het roer staat bij Manchester United en Greenwood dus nog niet tot zijn beschikking heeft gehad, werd tijdens de voorbereiding op dit seizoen gevraagd naar een mogelijke terugkeer van de 21-jarige aanvaller. “Het is een besluit van de club. Ik heb natuurlijk mijn ideeën en meningen daarover, maar de club beslist. Dat moeten we accepteren”, aldus de manager. Volgens The Athletic heeft Ten Hag een voorkeur voor een terugkeer van de eenvoudig Engels international.