Manchester United sprak met moeder van Harriet Robson, dit is de uitkomst

Er komen meer details naar buiten over het interne onderzoek van Manchester United naar Mason Greenwood. Volgens the Athletic heeft de club niet gesproken met Harriet Robson, de partner van Greenwood, maar wel met haar moeder.

Het onderzoek nam vijf maanden in beslag. Speciale aandacht ging uit naar de foto's, video- en audiofragmenten die Robson in januari 2022 op Instagram plaatste. Ze toonde blauwe plekken op haar lichaam en filmde zichzelf terwijl het bloed uit haar mond stroomde.

In de audiofragmenten was te horen dat Greenwood haar opdraagt om haar benen omhoog te doen, terwijl Robson zegt dat ze geen seks met hem wil. "I don't give a fuck what you want, you little shit", zei Greenwood onder meer. En: "Het boeit me niet dat je geen seks met me wil."

Robson liet de aanklachten uiteindelijk echter vallen en is inmiddels weer samen met Greenwood. Samen verwelkomden ze in juli hun eerste kind. Manchester United heeft tijdens het onderzoek gesproken met de moeder van Robson, die 'kennis had van de aanklachten'. Zowel Robson als haar moeder kreeg van Manchester United de mogelijkheid om de 'gevonden feiten' te betwisten, maar deed dat niet.

Manchester United heeft 'uitleg' gekregen over de achtergrond van de audio- en videofragmenten, en is ervan overtuigd dat Greenwood zijn vriendin niet heeft mishandeld. Die uitleg is overigens niet gedeeld met de buitenwereld. Manchester United is er ook van overtuigd dat Robson niet onder dwang van Greenwood handelt.

Desondanks lijkt Greenwood zijn laatste wedstrijd voor Manchester United te hebben gespeeld. Er gaat gezocht worden naar een nieuwe club. Zelf heeft Greenwood er begrip voor dat niet iedereen in zijn onschuld gelooft, zegt hij in een statement. "Ik wil allereerst zeggen dat ik begrijp dat mensen me zullen veroordelen door wat ze hebben gezien en gehoord op sociale media. Ik weet dat mensen het ergste zullen veronderstellen. Ik ben opgevoed met het idee dat geweld in iedere relatie verkeerd is. De dingen waarvan ik word beschuldigd, heb ik niet gedaan. Alle aanklachten zijn in februari vervallen. Maar ik accepteer volledig dat ik fouten heb gemaakt in mijn relatie en ik neem mijn verantwoordelijkheid voor de situatie die heeft geleid tot de socialmediapost."