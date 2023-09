Maurice Steijn doet opvallende uitspraak over transferbeleid Ajax; Youri Mulder is verbaasd

Maurice Steijn lijkt nog niet overtuigd van alle aankopen die Ajax deze zomer heeft gedaan. De trainer zei na de 0-1 nederlaag tegen Ludogorets dat het nog maar de vraag is of bepaalde aankopen daadwerkelijk de kwaliteiten hebben die Ajax ze toedicht. Youri Mulder dacht uit zijn woorden te kunnen opmaken dat Steijn niet over alle aankopen op één lijn zit met directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Steijn kreeg na de wanvertoning de vraag of hij tevreden is over het verloop van de transferwindow. "We hebben in ieder geval de posities ingevuld die zijn opengevallen, dat is het belangrijkste. Ik ben zeker blij met de spelers, maar het moet blijken of ze de kwaliteiten bezitten die we ze toedichten. Dat is altijd afwachten. Dat is bij sommige spelers geen vraagteken, bij andere wel."

Mulder luisterde met verbazing naar het interview. "Je zou toch hopen dat ze van tevoren beter weten dat de spelers die ze halen ook de kwaliteiten hebben. Het is een dure gok. Het kan natuurlijk zijn dat je als coach een andere mening hebt over bepaalde spelers dan de technisch directeur. Hij uit hier wel een beetje zijn twijfels dat hij bij sommige spelers niet overtuigd is dat ze de kwaliteiten hebben om voor Ajax te spelen."

Steijn zei verder dat het nog 'hard werken wordt' om een eenheid van zijn ploeg te smeden. "Dat is duidelijk. Het is een van onze taken als coaches, om dat heel snel bij elkaar te krijgen. Het is vervelend dat je drie à vier spelers er nog steeds niet bij hebt. Gelukkig zijn die er zondag wel bij, dat geeft je ook wat meer mogelijkheden. Ik ben blij dat die werkvergunningen rond zijn."

Spelers als Georges Mikautadze, Gastón Ávila, Josip Sutalo, Anton Gaaei en Chuba Akpom wachten nog op hun debuut voor Ajax. Hebben zij de kwaliteiten waar Ajax behoefte aan heeft? "Een aantal zeker. Dat hebben we nodig, dat is duidelijk." Hoe lang het proces gaat duren om het team te smeden? "Ik geloof dat Ten Hag zei dat hij tot oktober nodig heeft. De tijd zal het leren. Ik hoop dat de jongens die zondag speelgerechtigd zijn snel iets extra's gaan toevoegen aan deze ploeg, daar heb ik veel vertrouwen in."

Steijn gaf toe dat er 'wat verschil' zit tussen zijn ideaalplaatje en het elftal dat hij donderdag opstelde. "Een aantal spelers moet noodgedwongen spelen en ik denk dat er betere opties onderweg zijn. Die jongens moeten mij laten zien dat ook zij er klaar voor zijn en de concurrentie aangaan. Dat heeft een aantal spelers niet gedaan. Het was ook jammer dat Berghuis, die vorige week een prima wedstrijd speelde, ziek was. Ik heb hem kunnen laten invallen, maar hij was niet okselfris. Dat mag geen excuus zijn voor deze hele matige vertoning."