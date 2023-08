Maurice Steijn kan op bezoek bij Fortuna Sittard mogelijk twee aanvallers laten debuteren bij Ajax

De kans is aannemelijk dat Chuba Akpom en Georges Mikautadze zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard hun eerste minuten voor Ajax gaan maken. Akpom werd onlangs al gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA, maar moest nog wachten op zijn werkvergunning. Volgens Ajax-watcher Reon Boeringa van Voetbal International is het laatste papierwerk inmiddels in orde, wat betekent dat hij eindelijk zijn opwachting kan gaan maken.

Ajax nam na het afgelopen seizoen afscheid van Lorenzo Lucca, wat betekende dat de club op zoek moest naar een nieuwe concurrent voor Brian Brobbey. Dusan Tadic maakte vorig seizoen eveneens meermaals zijn opwachting in de punt van de aanval, maar hij vertrok naar Fenerbahçe. Daardoor bleven er voor Ajax-trainer Maurice Steijn weinig opties over achter Brobbey. Daar kwam met de komst van Akpom verandering in. De Engelsman was in het afgelopen seizoen liefst 28 keer trefzeker op het tweede Engelse niveau en zette een paar weken geleden zijn handtekening onder een meerjarig contract in Amsterdam.

Het is echter nog wachten op de eerste minuten van Akpom in het wit-rood-wit. De aanvaller was in de afgelopen weken in afwachting van zijn werkvergunning, waardoor hij niet in actie kon komen tegen Excelsior en Ludogorets. Voor de tweede ontmoeting met de Bulgaren, donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA, is hij eveneens niet inzetbaar. De competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard van komende zondag lijkt daarentegen wel een optie. Akpom maakt woensdagmorgen zijn opwachting op het trainingsveld van Ajax, “wat betekent dat het papierwerk rondom zijn transfer van Middlesbrough inmiddels allemaal in orde is”, aldus Boeringa. De komende dagen moet blijken of Akpom fit genoeg is om zondag eventueel al minuten te maken.

Mikautadze ook op de training

De Engelsman is woensdagochtend niet de enige nieuweling die zijn opwachting maakt op De Toekomst. Ook Mikautadze is al van de partij. Ajax maakte de komst van de Georgiër eerder deze ochtend wereldkundig. Hij kwam afgelopen zondag nog in actie met FC Metz. Mikautadze, die Ajax maximaal ruim negentien miljoen euro kost, scoorde in zijn afscheidswedstrijd de winnende op bezoek bij Clermont. Het was zijn tweede competitietreffer dit seizoen. Vorig seizoen was hij 23 keer trefzeker in de Ligue 2.