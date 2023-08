Maxim Hartman maakt Vandaag Inside en Johan Derksen met de grond gelijk

Maxim Hartman heeft weinig zin in de terugkeer van Vandaag Inside. De televisiemaker, zondag zestig jaar geworden, was op zijn verjaardag te gast bij het programma De Perstribune van Radio 1. Daar verkondigde hij zijn ongezouten mening over 's lands meest bekeken talkshow.

"Het programma is nog erger geworden dan ik had gedroomd. Het is alleen maar populistisch, aartsconservatief aanzetten tot haat, met wanstaltige meningen, voor een zeer dom publiek", stelt Hartman, die net als bijvoorbeeld Johan Derksen zelf ook nooit een blad voor de mond neemt. Waar het verschil zit? "Dat ik slim ben. Zij doen alleen maar wat de domme massa wil. Ik pas me niet aan."

Artikel gaat verder onder video

"Ik ben altijd oprecht en origineel, ik doe nooit iemand na. Ik zoek niet naar bevestiging en zeker niet van domme mensen. Dat is wat zij doen en dat vind ik zeer kwalijk. Wat er met Sigrid Kaag gebeurd is, is mede te danken aan Johan Derksen. Die heeft avond na avond zitten kloten en zitten haten. Ik vond hem vroeger hartstikke leuk, maar hij is steeds erger geworden en beseft niet wat zijn verantwoordelijkheid is", stelt Hartman tot slot.

De tirade van de televisiepersoonlijkheid wordt met goedkeuring ontvangen door Sander Schimmelpenninck, die in het verleden meermaals te gast was bij het programma. "Maxim mooie baas. We hebben meer brute maar faire mannelijkheid nodig in de strijd tegen domrechts", schrijft Schimmelpenninck op X, het voormalige Twitter. Na een zomerstop begint maandag het nieuwe seizoen van Vandaag Inside.