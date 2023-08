Mike Verweij betwijfelt of Jay Gorter de vaste eerste keeper van Ajax wordt. In de seizoensopener tegen Heracles Almelo (4-1) kreeg Gorter na de blessure van Gerónimo Rulli weliswaar de voorkeur boven Diant Ramaj, maar Verweij verwacht Ramaj gaandeweg het seizoen wel onder de lat te zien.

"Ik vond het heel logisch dat Jay Gorter inviel. Ik vind eigenlijk ook, en dat heeft niks met de huidige clubleiding te maken, dat Jay Gorter ook wel een beetje schandalig is behandeld door Ajax", zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Hij is voor de leeuwen gegooid in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Daarin heeft hij het niet goed gedaan en vervolgens was het in één keer over en uit. En dat terwijl hij kort daarvoor door Alfred Schreuder was benoemd tot eerste keeper. Als je een jongen echt helemaal wilt affakkelen…"

Volgens Verweij had toenmalig trainer Alfred Schreuder eigenlijk Remko Pasveer moeten laten keepen in het duel om de Johan Cruijff Schaal in 2022. "Dan had je met Gorter een start gemaakt in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Schreuder won volgens mij de eerste zes of zeven wedstrijden (eerste zeven officiële wedstrijden na het duel met PSV, red.), dat was met Jay Gorter ook gelukt. Dan had je hem een veel zachtere landing gegeven."

Valentijn Driessen denkt dat de blessure van Rulli 'de redding' kan zijn voor Gorter. "Hij kreeg een lullige goal tegen, maar daar had hij geen schuld aan. Je speelt nu tegen Excelsior en Fortuna, het kan niet mooier. Als hij het vervolgens uitstekend doet tot aan de winterstop, is er geen beletsel om Rulli in de winterstop te voorkomen. Dan moet je Gorter gewoon laten staan", stelt de chef sport van De Telegraaf. Rulli leek deze maand al op weg naar Bayern München, maar zijn schouderblessure lijkt roet in het eten te hebben gegooid.

Volgens Ajax-watcher Verweij wil trainer Maurice Steijn 'diep in zijn hart' een 'goede, ervaren keeper'. "Maar dat is dan ook een dure keeper. Zoals het er nu voor staat, en daar wordt deze week nog over gesproken, komt er geen nieuwe keeper bij. Ze hebben met Charlie Setford een heel talentvolle keeper en ze hebben Diant Ramaj gekocht. Ze hopen ook dat Pasveer snel terugkomt en Rulli komt ook terug. Dus om dan een zesde keeper te halen, is ook wat overdreven. Ik denk zelf dat Gorter beter is dan Ramaj, maar ik denk dat Steijn vanwege het prijskaartje uiteindelijk wel voor Ramaj gaat kiezen."