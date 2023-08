Gerónimo Rulli is al vroeg uitgevallen in de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo. De eerste keeper van Ajax lag aangeslagen op de grond na een botsing met Jizz Hornkamp, had last van zijn schouder en werd per brancard afgevoerd. Maurice Steijn leek niet meteen te weten wie hem moest vervangen: Diant Ramaj en Jay Gorter liepen allebei warm, waarna Gorter binnen de lijnen werd gebracht.

Voor Rulli is de transfer ook persoonlijk een grote domper. Hij wordt in verband gebracht met Bayern München, maar een blessure zou de transfer in gevaar kunnen brengen. Ajax haalde Ramaj binnen voor een maximumbedrag van tien miljoen euro, maar toch is Gorter schijnbaar de tweede keeper.

